KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Ağustos 2023 11:20
Jandarma subay/astsubay alım şartları

2023 kpss lisansdan puanımı aldım. Fakat bazı yerlerde jandarma subaylık için hem kpss p3 hem de ALES puanı istiyor diyorlar doğru mu?

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