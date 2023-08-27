Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ağustos 2023 11:26
3+1 personel eş durumu tayini bilgisi olan yardımcı olabilir mi?
3+1 söz. olarak atandım(11 yıllık emniyet personeliydim hizmet birleştirme yaptım)eşim ile aynı hastanedeyiz. Eşim tıbbi sekreter 8. yılı aynı yerde ben ise Haziran 2023 de atandım. memlekete gitmek istiyoruz. eşim tayin isterse gidebiliyor ben peşinden eş durumu ile gidebilir miyim?

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