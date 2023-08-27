Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 11:39

Okullar Açılıyor Kimler Mutlu Kimler Heyecanlı !

Bu ankete 1 saat 6 dakikada, 12 kişi oy kullandı


Velocıraptor
Genel Müdür
27 Ağustos 2023 11:54

unuttuğum yoktur inşallah :)

Toplam 1 mesaj

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