Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


27 Ağustos 2023 11:48
Profesörlerin Ünvanlarını Korumaları İçin Kriterler Getirilmeli mi?

Saygıdeğer hocalarım,

Ülkemizde bilimin ve bilim insanının kalitesinin arttırılması adı altında Doçentlik kriterleri ile ilgili yeni kriterleri getirildi. Benzer kriterlerin Profesörlerin ünvanları korumaları için de getirilmesini gerektiğini düşünüyor musunuz? Cevabınız evet ise bu kriterler neler olmalı? Cevabınız hayır ise nedenini açıklar mısını?

Saygılar ve selamlar.

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