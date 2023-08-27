KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


27 Ağustos 2023 11:49
gsb koruma guvenlik sehir ve puanlari yazalim

Merhaba arkadaşlar 69 puan ile bitlise başvuru yapacam sayı 24 kişi şansım ne acaba

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