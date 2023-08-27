Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 12:04
Öğretmenler odasında ağız kokusu çekmek kaderimiz olamaz!!

Bazı öğretmenlerde düşüncesizlik kültür haline gelmiş. Öğretmenler odasına evinde akşamdan kalmış yemekleri getiriyorlar, kısır ,lahmacun,bol soğanlı tavuk dürüm dönerler öğretmenler odasında götürüyorlar kokusunu da diğerleri çekiyor derhal genelge ile yasaklanmali


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
27 Ağustos 2023 12:07

Nerde yesinler istersin :)


gökhan0202
Aday Memur
27 Ağustos 2023 12:09
Valla sizin kadar adi bir trol görmedim daha

Velocıraptor
Genel Müdür
27 Ağustos 2023 12:10

doğru söylüyor. öğretmenler odası bir çalışma odasıdır. kimse yemek kokusu çekmek zorunda değil. okul idaresi bir zahmet öğle araları için yemek yeme yapıversin lavabolu ...

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