Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


27 Ağustos 2023 12:11
Eğitim durumu

Merhaba iyi günler, ben örgün eğitim olarak Antalya'da üniversite okuyordum. Şuan Bilecik'te sözleşmeli destek personeli olarak atandım ve çalışmaya başladım. Eğitim hakkımı kullanmak için Antalya'ya tayin olma gibi bir durumum olur mu. Bilecik'te ilçede olduğum için okulumu buraya aldırmadım şuan dondurmayı düşünüyorum.

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