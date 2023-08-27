Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Ağustos 2023 12:30
Jandarma erkek astsubay bayan polise tabi mi ?

Komutanlarım arkadaşlar öncelikle iyi günler kolay gelsin bi konu hakkında yardımlarınızı bekliyorum şuan jandarma erkek astsubay doğudan yeni geldi batı görevini icra ediyor evleneceği kişi de bayan polis o da deprem bölgesine yani memleketine yeni tayini çıktı kısa bir zaman sonra evlenecekler evlendikten sonra ilk olarak erkek astsubay bayan polise tabii olur mu yani evlendikten sonra erkek astsubay bayan polisin yanına deprem bölgesine eşinin yanına gitmek için dilekçe yazsa gidebilir mi? Çok önemli komutanlarım arkadaşlarım bu konu hakkında bilgisi olanlar acil yazabilir mi? Şimdiden teşekkür ederim?

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