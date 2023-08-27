Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 12:38
Öğretmenler de Sınıfa Telefonla Girmemeli mi?

Önceden çok yadirgadigim kime ne dediğim konuydu. Ancak ekonomik şartlar nerdeyse tüm öğretmenleri borsacı yaptı ve malesef herkesin gözü ders saatinde bile telefon ekranında. Bana da artık ders saatinde telefon yasağı gelmeli gibi geliyor. Siz ne dersiniz.?


skramz
Şube Müdürü
27 Ağustos 2023 12:46

Ben derste pek bakmıyorum ama bazen idare bir şeyler yazıyor. Onları nasıl göreceğiz? Bazen dersle alakalı bir şey bakmam da gerekiyor. O zaman ne yapacağız?

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