Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 12:46
Yerli üretim yerli montas

Yerli üretim ve montaj telefonlara ÖTV KDV tesfiki gelecekmiş

Tesfik verilen ürün engellenemez

Bu ürünleri öğrenci de öğretmen de okulda istediği gibi kullanabilmesi

Diğerleri uasaklanmali


matemkogr
Şef
27 Ağustos 2023 12:56

Ahh bir de Türkçe'yi kullanabilsen.. Neler neler anlatacaksın kim bilir

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tercih ekranıev sahibimle telefonda tartıştım ve kavga edecektim nerdeyseMEB Öğretmenlere Sefertası Dağıtmalı.il emri olmazsa aile birliği için dava Sayın memurlarnet. Sizin de il emri olayına el atmanız gerekmiyor mu?Mazeret tayini isteyecekler buraya.Ek ders kaldırılsınÖlsem de tercih yapmam diyeceğiniz şehir var mı ?İl emri hangi gün açıklanacakÖğretmene gün boşaltma da neyin nesi,!!

Sözlük

elon muskın x takıntısı 1 tomateez 1 özlemek 1 hiçbir yere ait olmama hissi 2 bazı şeylerin hiç değişmemesi 5 mizofoni 1 Asya.00 6 dudaktankalbe d namı diğer yaman 1 seni seviyorum demenin türlü halleri 3 aşkı anlatan en iyi replik 2

Son Haberler

Türk bayrağında belediye logosu ve başkanın adına inceleme başlatıldıMemurların izin taleplerinde adres bildirilmesi zorunlu mudur?'666 bin yavru kaplumbağayı sahillerimizden denize uğurlamıştık'AK Parti Sözcüsü Çelik, Limasol'daki cami saldırısını kınadıAksaray'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?