Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Ağustos 2023 12:57
Soruşturma

Yahu arkadaşlar bütün kamu kurumlarında personellerine soruşturma acilacagi zaman soruşturma izni isteniyor ve gerek belediyeler gerek sağlık bakanlığı gerek öğretmenler vs içerigi boş olunca soruşturmaya izin vermiyorlar . Neden bizim bakanlik adli ve idari soruşturmayı herhangi bir izne bağlı olmaksızın doğrudan açıyorlar vallahi zabıt katipliği devlet memurluğu değil billahide değil

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