Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 13:22
Dyk öğrenci sayısı

Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 16?dan az; bir

kursun sınıf mevcudunun ise 24?ten fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 24?den

fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni

grup oluşturulamaz. İse başvuru 30 oldu ise 2. Şube açılamıyor mu? 30 öğrenciyi tek sınıfta mı toplayacağız, 2 şube için en az 32 3 şube için en az 49 öğrenci mi lazım

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