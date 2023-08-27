Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Ağustos 2023 13:44
Anne veya baba için heyet raporu

Annem rahatsız ve bulunduğu yere sağlık özrü için tayin istemem için heyet raporu almam gerekiyor. Heyet raporunu tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınıyor. Peki özel hastanelerden alınabilir mi arkadaşlar. Geçerli olur mu?

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