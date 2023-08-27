Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 14:27
İdarecileri bir anda hizaya çekecek kuralı açıklıyorum!!!

Bakanlık derhal bir genelge yayınlamayı bütün idarecileri GOREVLENDİRMEYE çevirdim bu şekilde çalışacaklar diye

Hepsi Saat 7 de okulda olur 6 da ayrılır okulun içersinde dildir fildir donerler

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