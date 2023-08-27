Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Ağustos 2023 14:31
R46.6
gititgim doktor r46.6 yersiz ilginlenme ve kaygı diye bı tanı koymuş herhangi bi sorun yasarmiyim

Memurhaps
Şef
27 Ağustos 2023 14:32
Evet psikolojikse sevmek ederler

Halil.52
Aday Memur
27 Ağustos 2023 14:34
yani ne demek oluyor 5 yıllık memurum
Memurhaps, 2 saat önce
Evet psikolojikse sevmek ederler

Memurhaps
Şef
27 Ağustos 2023 14:35
Heyete sevk ederler nereden aldın psikiyatri doktorundan mı?
Halil.52, 2 saat önce
yani ne demek oluyor 5 yıllık memurum

Halil.52
Aday Memur
27 Ağustos 2023 14:38
hayır aile hekimi girmiş böyle bişey
Memurhaps, 2 saat önce
Heyete sevk ederler nereden aldın psikiyatri doktorundan mı?

Memurhaps
Şef
27 Ağustos 2023 14:39
Sıkıntı olmayabilir diğer birimlerin tanıları
Halil.52, 2 saat önce
hayır aile hekimi girmiş böyle bişey

Halil.52
Aday Memur
27 Ağustos 2023 14:40
psikiyatri yazsa ne olurdu hiç anladığım şeyler değil ugrastirmazlar demi
Memurhaps, 2 saat önce
Sıkıntı olmayabilir diğer birimlerin tanıları
Toplam 6 mesaj

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