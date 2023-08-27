Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ağustos 2023 14:45
Fazla mesai çarpanı ve döner sermaye

Arkadaşlar merhaba,çalıştığım kurumda personel yetersizliği sebebiyle nöbetlerimin yüzde 80ini acilde çalışarak geçirdim. Döner sermaye ve fazla mesai ücretlerinin hesaplamasında bi değişiklik gerektirir mi bu? Hastanem hem fazla mesaimi hem dönerimi servis çarpanıyla yatırdı. Ekonomik durum hepimizi minik faydalar peşinde koşmaya itmiş olabilir. Fakat birileri cazgırlık ederek itirazlar getirirken bazılarımız kamu yararına taşın altına elini koyarken böyle minik Ali Cengiz oyunlarına kurban edilmemeli. Üzüldüm. Parasında değilim ama aptal yerine konduk galiba yine


Ö.farukk
Aday Memur
27 Ağustos 2023 15:51
bildiğim kadarıyla çalıştığın saatler üzerinden birime göre hesaplanır servis için ayrı acil için ayrı alırsın

lDeimosl
Genel Müdür
27 Ağustos 2023 15:54

Çalıştığınız saat kadar acilden alacaksınız. Yok öyle servisten yatırmak gibi bir durum. Hem fazla mesai hem döner sermaye acilden ayrıca hesaplanacak.

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