Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"



Kapalı
27 Ağustos 2023 15:20
Maşrapa ile çay içen meslektaşımız dan uzak durun

Bazı okullar da ortak çay parası toplanıyor.bazi muallimler para verdim diye neredeyse akşama kadar 40 maşrapa çay içiyor

Böyle meslektaşlardan herşey beklenir


skramz
Şube Müdürü
27 Ağustos 2023 15:29

Aynı beni tarif etmişsin ama para verdim diye değil kafein bağımlısıyım :)


muallim_34
Genel Müdür
27 Ağustos 2023 15:32

Senin işin gücün yok mu..

Saçma sapan başlıklarla forumu dolduruyorsun.


memur414268
Memur
27 Ağustos 2023 15:33

Onları bilmem de asıl senin gibi böyle saçma sapan mevzuları gündeme getirenlerden her şey beklenir. Korkaklığından içenden geçenleri bulunduğu toplulukta dile getiremez, kenarda köşede fiskos fiskos onun bununda hakkında atar tutar milleti fişeklerseniz. Varsa bir derdin ağrın bunu direkt muhataplarına söyleyeceksin söylemeye cesaretin yoksa susup kaderine razı olacaksın paşam....


Fatih TURAB
Aday Memur
27 Ağustos 2023 15:35
Kıymetli Hocam psikolojik destek alırsanız iyi olur. Konyadaysanız yardımcı olabilirim.
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