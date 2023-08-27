Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 15:25
Konut sorununu çözüyorum.

Ülkemizde neredeyse her il ve her ilçede çeşitli sebeplerden dolayı terkedilmiş ama kullanılabilir durumda oteller, binalar vs mevcut, devlet bunları pekala lojmana veya konuta dönüştürebilecek güçte. Buraları memuruna tahsis edebilir.


memur414268
Memur
27 Ağustos 2023 15:38

Ya kardeşim şaka mısınız ya?

Her ilde her ilçede çeşitli sebeplerden terkedilmiş otel, bina vs mevcutmuş bak hele bak.

Bir an evvel okulların açılması, derslerle çocuklarla haşır neşir olmamız gerekiyor yoksa bizim öğretmen tayfası tozutacak belli oldu...


M Y T H
Daire Başkanı
27 Ağustos 2023 15:50

Yoook Öğretmenlerin vatana milleti Kurtarmak gibi bir görevi var

Gayet güzel fikir çok beğendim

memur414268, 42 dk. önce

Ya kardeşim şaka mısınız ya?

Her ilde her ilçede çeşitli sebeplerden terkedilmiş otel, bina vs mevcutmuş bak hele bak.

Bir an evvel okulların açılması, derslerle çocuklarla haşır neşir olmamız gerekiyor yoksa bizim öğretmen tayfası tozutacak belli oldu...

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