Konut sorununu çözüyorum.

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Editörler : gubaz"eskiyara"
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Tercih ekranıev sahibimle telefonda tartıştım ve kavga edecektim nerdeyseil emri olmazsa aile birliği için dava MEB Öğretmenlere Sefertası Dağıtmalı.Sayın memurlarnet. Sizin de il emri olayına el atmanız gerekmiyor mu?Mazeret tayini isteyecekler buraya.Memurlar.net uyuma. Aile bütünlüğü ne sahip çık. İl emri icinÖğretmene gün boşaltma da neyin nesi,!!Ek ders kaldırılsınÖlsem de tercih yapmam diyeceğiniz şehir var mı ?
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