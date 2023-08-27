rapor tutulması

iyi günler arkadaşlar. bir bilgi alabilir miyim? misal bir göreve yazildık dış görev diyelim bazı sebeplerden ötürü doktor rapor verdi gitmedik. sorumlu amir bunun hakkında usulüne uygun verilen emri yerine getirmemekten rapor yazabilir mi yazsa ceza alinir mi veya iptal olur mu ceza

iyi günler arkadaşlar. bir bilgi alabilir miyim? misal bir göreve yazildık dış görev diyelim bazı sebeplerden ötürü doktor rapor verdi gitmedik. sorumlu amir bunun hakkında usulüne uygun verilen emri yerine getirmemekten rapor yazabilir mi yazsa ceza alinir mi veya iptal olur mu ceza