Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Ağustos 2023 15:38
rapor tutulması
iyi günler arkadaşlar. bir bilgi alabilir miyim? misal bir göreve yazildık dış görev diyelim bazı sebeplerden ötürü doktor rapor verdi gitmedik. sorumlu amir bunun hakkında usulüne uygun verilen emri yerine getirmemekten rapor yazabilir mi yazsa ceza alinir mi veya iptal olur mu ceza

55Karadayı55
Aday Memur
27 Ağustos 2023 16:09

Hiç bir şey olmaz zaten aldığın raporu usul ve fenne uygun mu diye seninle birlikte yollarlar yerine başka personel görevlendirilir ama bundan sonraki görevlerde rapor aldığına pişman ederler

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