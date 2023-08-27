Yolların sonu : İSTİFA!

Damdan düşer gibi olacak ama bu yaz veya ocak gibi istifa edicem gibi görünüyor.Sebepleri malum uzun uzadıya yazmaya gerek yok.Alt başlıkta bir arkadaşım çok güzel özetlemiş zaten durumu.Ünw Antalyada okudum eşim oralı bir türlü tayin olamadık bu gidişlede 45 yaşında anca oluruz eşimde öğretmen bu arada.Atandıktan sonra sağlığım gitgide bozuldu bir sürü ilaç kullandım kullandıkça daha kötü oldum.stresten uzak durmak istiyorum artık.Antalyada yüzerdim spor yapardım demir gibiydim tekrar oraya gitmek istiyorum eski hayatıma tekrar kavuşmak istiyorum bunun yoluda istifa etmekten geçiyor başka yol bulamadım zira.Zaten mesleği sevdiğimde pek söylenemez ama işte vakit geçiyordu meşgalem buydu.2015 te atandığımda çok başkaydı öğretmenlik son 3 yıldır cılkı çıktı.Yani düşünüyorum neyin davasını güdüyorum 23 bin TL için mi bütün bunlar.faizi hiç araştırmamıştım ama 1M faize koysam 30 bin getiriyor aylık.Neyse sözü fazla uzatmıcam sizlere danışmak istiyorum elimde 8-10M kadar sermaye var istifa ettikten sonra ne yapayım ne önerirsiniz? İş mi kurayım ticaret desen anladığım bir alan değil faiz desen paramı değer kaybettirecek. Bir lokanta açsam yada kafe Antalyada tutunabilir miyim yada etüt merkezi gibi birşey olabilir Mi? Sonuçta içinde olduğumda bir alan.Şimdi bana 2 tane ev al kirasıyla hayatını yaşa diyenler oldu ama napacam sabahtan akşama kadar insana bir meşgale lazım. Öğretmenlik o açıdan iyi oluyordu bana kafam dağılıyor okula gidince vakit geçiyordu yoruluyordum. İş yapmazsam yorulmazsam çevremdeki kişilere de zarar veririm diye korkuyorum zaten sinirli bir yapım var.Neyse sözü çok uzattım. Ne zamandır düşünüyorum istifa dışında bir yol bulamadım istafadan sonra ne yapacağıma karar veremedim. akıl akıldan üstündür değerli yorumlarınızı bekliyorum.

Damdan düşer gibi olacak ama bu yaz veya ocak gibi istifa edicem gibi görünüyor.Sebepleri malum uzun uzadıya yazmaya gerek yok.Alt başlıkta bir arkadaşım çok güzel özetlemiş zaten durumu.Ünw Antalyada okudum eşim oralı bir türlü tayin olamadık bu gidişlede 45 yaşında anca oluruz eşimde öğretmen bu arada.Atandıktan sonra sağlığım gitgide bozuldu bir sürü ilaç kullandım kullandıkça daha kötü oldum.stresten uzak durmak istiyorum artık.Antalyada yüzerdim spor yapardım demir gibiydim tekrar oraya gitmek istiyorum eski hayatıma tekrar kavuşmak istiyorum bunun yoluda istifa etmekten geçiyor başka yol bulamadım zira.Zaten mesleği sevdiğimde pek söylenemez ama işte vakit geçiyordu meşgalem buydu.2015 te atandığımda çok başkaydı öğretmenlik son 3 yıldır cılkı çıktı.Yani düşünüyorum neyin davasını güdüyorum 23 bin TL için mi bütün bunlar.faizi hiç araştırmamıştım ama 1M faize koysam 30 bin getiriyor aylık.Neyse sözü fazla uzatmıcam sizlere danışmak istiyorum elimde 8-10M kadar sermaye var istifa ettikten sonra ne yapayım ne önerirsiniz? İş mi kurayım ticaret desen anladığım bir alan değil faiz desen paramı değer kaybettirecek. Bir lokanta açsam yada kafe Antalyada tutunabilir miyim yada etüt merkezi gibi birşey olabilir Mi? Sonuçta içinde olduğumda bir alan.Şimdi bana 2 tane ev al kirasıyla hayatını yaşa diyenler oldu ama napacam sabahtan akşama kadar insana bir meşgale lazım. Öğretmenlik o açıdan iyi oluyordu bana kafam dağılıyor okula gidince vakit geçiyordu yoruluyordum. İş yapmazsam yorulmazsam çevremdeki kişilere de zarar veririm diye korkuyorum zaten sinirli bir yapım var.Neyse sözü çok uzattım. Ne zamandır düşünüyorum istifa dışında bir yol bulamadım istafadan sonra ne yapacağıma karar veremedim. akıl akıldan üstündür değerli yorumlarınızı bekliyorum.