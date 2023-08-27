Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


27 Ağustos 2023 16:45
Gençlik ve Spor Bakanlığı Taban Puanları Hakkında

Merhabalar; Bildiğiniz gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı 11.000 küsür kişi alımı yapacak. Hem istatistik hemde bizlere yardımcı olması amacıyla 2022 yılında yapılan 4147 kişilik alımlarda yerleşen veya taban puanlar hakkında bilgisi olan bizimle paylaşabilir mi?

Teşekkürler.

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