Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Ağustos 2023 16:46
GSB alımı

Merhaba arkadaşlar

Kardeşim 2022 kpss puanı ile 4b sözleşmeli olarak 2022-11 alımında ameliyathane teknikeri olarak sağlık bakanlığına atanmıştı 15 Ocak 2023 tarihinde göreve başladı 27 Nisan 2023 tarihinde ise istifa ederek kurumdan ayrıldı .

Şu an GSB Özel güvenlik alımı yapıyor ona özel güvenlik olarak başvuru yapabilir mi ( kpss puanı 80 ustu ve özel güvenlik kartı var )

4 B sözleşmeli alımda istifa edenler için

Kural olarak istifa eden bir 4/B'li 1 yıl geçmeden hiçbir kurumda yeniden 4/B'li olarak istihdam edilemez. Ancak bu 1 yıl bekleme kuralının; 1- kısmi ve proje süresi ile sınırlı olarak çalışanlar, 2- unvan değişikliği yapacaklar olan ile 3- sağlık ve eş durumundan yer değiştirmeyenler olmak üzere 3 kuralı bulunmaktadır.

Yukarıda ki gibi istisna durum var kardeşim sağlık teknikeri unvanı ile atanıp istifa etmişti bu alım ise özel guvenlik unvanlı bu istisnaya tabi tutulur mu ?


Halitadnan
27 Ağustos 2023 17:19

Bakanligi arayıp sormak daha sağlıklı

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