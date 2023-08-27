Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


27 Ağustos 2023 17:15
En Yüksek Faiz Veren Banka

Hangisi bilen var mı arkadaşlar


lutt
Şube Müdürü
27 Ağustos 2023 17:22

aynen

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Devlet Konutta İlk Yumruğu İndirmiştir...Devlet Eliyle Konut/Emlak İzleme Birimi KurulsunFaiz Artisi iyi mi oldu? Borsa içinFaiz artışı sonrasıAselsan Yüzde 100 Bedelsiz Pay Veriyor!Altcoin bilgi tartışmaEn Yüksek Faiz Veren Banka

Sözlük

özlemek 1 içinden geldiği gibi 2 Aslında bi telefon uzağında olmak 5 Asya.00 6 taşı gediğine koymak 1 Zerengökçe 1 robot sophia 1 Kuyucu Murat Paşa 1 seni seviyorum demenin türlü halleri 3 defne yaprağı 1

Son Haberler

Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısıKaraman'da tur otobüsü devrildi: 3'ü ağır 26 kişi yaralandıHatay'da depremzedelerle ilgili video paylaşan 2 zanlı yakalandıMemur ve emeklinin zam oranı ne olacak?: Hakem Kurulu 2. toplantısını yaptıDenizle buluşturulan kaplumbağa sayısı her geçen yıl artıyor

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?