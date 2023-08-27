Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 17:18
Bu sene eş durumu seneye il dışı olur mu

Bu sene evlendim eş durumu yaptım farklı bir şehire geldim, yakında malesef ki bosanacagiz öyle görünüyor, peki ben seneye il dışı yapabilir miyim? Boşanan kişinin tayin hakkı oluyor mu? Zorunlu hizmetimi coktan tamamladim, kadroluyum


Faruk480
27 Ağustos 2023 17:35

Cevabını bilen kimse yok mu


melcea
Genel Müdür
27 Ağustos 2023 17:59

Ayni ilde 3 yili tamamlamadan il disina tayin basvurusunda bulunamazsiniz. Bosanan ogretmenin tayin hakki yok. Sadece darp vb. durumlarda can guvenligi mazeret atamasina basvurabilirsiniz. Bu tarz bazi durumlarda tayin donemini dahi beklemeden basvurulabilir.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tercih ekranıil emri olmazsa aile birliği için dava ev sahibimle telefonda tartıştım ve kavga edecektim nerdeyseMEB Öğretmenlere Sefertası Dağıtmalı.Memurlar.net uyuma. Aile bütünlüğü ne sahip çık. İl emri icinSayın memurlarnet. Sizin de il emri olayına el atmanız gerekmiyor mu?Mazeret tayini isteyecekler buraya.Öğretmene gün boşaltma da neyin nesi,!!Ek ders kaldırılsınOkul yöneticileri neden istifa ediyor?

Sözlük

dudaktankalbe d namı diğer yaman 1 teke tek bilim 1 defne yaprağı 1 Uyum Haftası 1 motor arıza lambasının yanması 1 fikir değiştirmek 2 mavi boncuk dağıtan insan 4 baltacı mehmed paşa 1 Asya.00 6 aşkı anlatan en iyi replik 2

Son Haberler

Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısıKaraman'da tur otobüsü devrildi: 3'ü ağır 26 kişi yaralandıHatay'da depremzedelerle ilgili video paylaşan 2 zanlı yakalandıMemur ve emeklinin zam oranı ne olacak?: Hakem Kurulu 2. toplantısını yaptıDenizle buluşturulan kaplumbağa sayısı her geçen yıl artıyor

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?