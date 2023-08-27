KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Ağustos 2023 18:14
2023-2024 atama sayısı kaç olur?
bu sene atama kaç kişi olur geçen sene 45 oldu bu senede adil bir sayı olmali yine aynı rakam olmali

sanatogretmeni
Aday Memur
27 Ağustos 2023 18:37

en fazla 15bin olur

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