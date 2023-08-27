Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Ağustos 2023 18:17
Balıkesir Susurluk Tayin

Herkese merhabalar, Elazığ Merkezden Balıkesir susurluğa tayinimiz çıktı, merkez istiyorduk fakat susurluk trafiğe verdiklerini öğrendik, şuanda Elazığ Merkez karakoldayım. Balıkesir merkeze yerleşsek burdan gidip gelmesi zor olur mu? susurluk trafik nasıldır? 50 yaş üstüyüm beni zorlar mı? değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

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