Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Ağustos 2023 18:39
30 gün izin hakkı
merhaba arkadaşlar özellikle personelci arkadaşlara sorum 10.06.2024 de 10 yılım doluyor. 30 gün iznimi o tarihten sonra talep edeceğim 01.01.2024 de 20 gün iznim verilecek ben kalan 10 günü 10.06.2024 tarihinden sonra mı talep edeceğim

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
27 Ağustos 2023 18:49
evet

Başkan91
Memur
27 Ağustos 2023 18:59

Fiili çalışman 10yılı geçince +10gün izin eklenir her yıl başındada 30olur kral

Toplam 2 mesaj

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