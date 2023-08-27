Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 18:43
Öğretmen Arkadaşa Onu Kırmadan Ağzının Leş Gibi Koktuğunu Nasıl Söyleyebiliriz ?

Maalesef eksik olmayan bir dert benzeri illa sizde de vardır. Malum milletimiz pek bir alıngan pantolonun paçası yamuk desen 3 gün trip atıyor :(

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