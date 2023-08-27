Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Ağustos 2023 18:59
GSB çalışan bilgi verebilecek üye var mı?

Karar verme aşamasında yardımcı olabilecek, aklımıza takılanları cevaplayabilecek kimse var mı acaba? GSBde çalışan ya da çalışan bir tanıdığı olan yazabilir mi

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