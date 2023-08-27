Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Ağustos 2023 19:20
geçici görevle ünvanımı komisyon değiştirebilirim?
Diyelimki aşçı kadrosunda cte de çalışıyorum, aynı kurumda gıda teknikeri olarak çalışmama kim karar verebilir?

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