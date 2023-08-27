Merhaba arkadaşlar , Dün bir kaza yaptım ve aracımda hafif hasar meydana geldi . Kasko- sigortaya bildirmeden kendim yaptırmayı düşünüyorum . Sol ön çamurluk değişecek , yine sol ön tampon biraz yerinden çıkmış, üzerinde hafif çizikler var, aracım polo 2011, ne kadara mal olur bana ?

Merhaba arkadaşlar , Dün bir kaza yaptım ve aracımda hafif hasar meydana geldi . Kasko- sigortaya bildirmeden kendim yaptırmayı düşünüyorum . Sol ön çamurluk değişecek , yine sol ön tampon biraz yerinden çıkmış, üzerinde hafif çizikler var, aracım polo 2011, ne kadara mal olur bana ?