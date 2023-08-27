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Editörler : oto-danisman-expert


27 Ağustos 2023 19:35
kaza
Merhaba arkadaşlar , Dün bir kaza yaptım ve aracımda hafif hasar meydana geldi . Kasko- sigortaya bildirmeden kendim yaptırmayı düşünüyorum . Sol ön çamurluk değişecek , yine sol ön tampon biraz yerinden çıkmış, üzerinde hafif çizikler var, aracım polo 2011, ne kadara mal olur bana ?

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