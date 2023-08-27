Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 19:40
AİLE BİRLİĞİ

Arkadaşlar herkese iyi günler herkesin vakti kıymetli lütfen bilgisi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim.

01.01.2022 tarihinde milli eğitim bakanlığına sözleşmeli personel olarak atandım ve Farklı İL geldim 2023 Nisan ayında kadroya geçirildik 01.01.2024 2 senem dolmaktadır

Nişanlım özel sektörde çalışmaktadır bulunduğum il de maalesef iş gücü yoktur. Mecburen benim nişanlımın bulundu il gitmem gerek nasıl bir yol izlemem lazım bu konuda bilgisi olan yazarsa sevinirim teşekkür ederim


moideen
Daire Başkanı
27 Ağustos 2023 19:43

Nişanlı aile sayılmıyor hocam, nişanlı mazereti diye bir şey yok maalesef. Önce nikah yapın, sonra sorunuzu sorun bence.


onur066
27 Ağustos 2023 19:46

Üstat evleniyoruz o yüzden sordum. Yoksa biliyoruz nişanlı sayılmadığını.

moideen, 2 saat önce

Nişanlı aile sayılmıyor hocam, nişanlı mazereti diye bir şey yok maalesef. Önce nikah yapın, sonra sorunuzu sorun bence.


moideen
Daire Başkanı
27 Ağustos 2023 19:52

Nişanlım demişsiniz de sadece, nikahla ilgili bir şey yazmamışsınız ondan öyle dedim. Pardon hocam.

onur066, 2 saat önce

Üstat evleniyoruz o yüzden sordum. Yoksa biliyoruz nişanlı sayılmadığını.


onur066
27 Ağustos 2023 19:56

Estağfurullah hocam yinede teşekkür ederim

moideen, 1 saat önce

Nişanlım demişsiniz de sadece, nikahla ilgili bir şey yazmamışsınız ondan öyle dedim. Pardon hocam.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tercih ekranıil emri olmazsa aile birliği için dava ev sahibimle telefonda tartıştım ve kavga edecektim nerdeyseMEB Öğretmenlere Sefertası Dağıtmalı.Memurlar.net uyuma. Aile bütünlüğü ne sahip çık. İl emri icinSayın memurlarnet. Sizin de il emri olayına el atmanız gerekmiyor mu?Öğretmene gün boşaltma da neyin nesi,!!İl emri hangi gün açıklanacakMazeret tayini isteyecekler buraya.Ek ders kaldırılsın

Sözlük

mavi boncuk dağıtan insan 2 aşkı anlatan en iyi replik 5 İçinden geleni söyle 3 Türk Mitolojisi 1 Asya.00 4 robot sophia 1 motor arıza lambasının yanması 1 Aslında bi telefon uzağında olmak 5 tomateez 1 vazgeçmek 1

Son Haberler

Ambulanstan atlayan 15 yaşındaki İlayda öldüFilenin Sultanları çeyrek finaldeAdana'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldüFerdi Kadıoğlu'ndan kötü haberBodrum açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?