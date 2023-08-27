Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


27 Ağustos 2023 20:00
3 yıl yasağı

Merhaba

Ben bir kit kurumuna yeni atandım ve işe başladım ama memnun değilim ve istifa etmek istiyorum. İftifa edersem 3 yılı dışarda geçirip bir kuruma yerleşebiliyor muyum yoksa 3 yıl burada çalışmayacağım için bir daha hiç mi yerleşemiyorum aynı öğrenim durumu ile?


memuradayyı
Aday Memur
27 Ağustos 2023 21:01

hocam hangi kit olduğunu da yazar mısınız

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