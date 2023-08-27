Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


27 Ağustos 2023 20:00
Engelli ataması

cumhurbaşkanı 12 bin küsür sözleşmeli engelli memur alınacak diye açıklama yapmıştı sizce atama olurmu olmazsa ne yapılmalı.?

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