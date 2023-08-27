KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


27 Ağustos 2023 20:11
AÖF siyasi bilimler ve kamu yönetimi mezunu olmak

Dostlarım merhaba mülakatlarda aöf mezunlarını nasıl görüyorlar aöf mezunu olarak sayıştay vb. kurumlar giren var mı ?

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