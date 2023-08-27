Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


27 Ağustos 2023 20:24
50/d başvurularında yökdil geçerlilik süresi

Merhaba, 50d ar. gör. ilanlarında ales için 5 yıl geçerli olduğu yazıyor ancak yds/yökdil için benzer bir sınırlama yok. Dil puanları alındıktan sonra kadro başvurularında süresiz olarak geçerli midir?

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