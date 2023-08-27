DHMİ Tazminat Yeni Yalanlar ve Gerçek Mahkeme Kararları

YALAN İDDİA BİR

Cumhurbaşkanlığı Kararın Uygulanması Talimatını Vermiştir. Cumhurbaşkanlığından çıkan metni aynen yazıyorum: [mezkûr dilekçede sözü edilen hususların, BAKANLIĞINIZCA DEĞERLENDİRİLEREK, Kararda yapılmasına ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin taslağın Cumhurbaşkanlığına gönderilmesi] nerede talimat? Neden metni SAKLAYARAK yalan söylüyorsunuz? Bakanlığa açıkça bu durumu değerlendirin, yapılmasına ihtiyaç duyduğunuz düzenlemeler VARSA taslak hazırlayıp yollayın diyor. Nerede elektriği birinci gruba alın talimatı? bu yalanı ispat ettik devam edelim.

YALAN İDDİA İKİ

Bakanlık Kararın Uygulanması Talimatını Vermiştir. NİSAN KİK maddesini herkes kontrol edebilir aynen yazıyorum: [Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan görüş yazısında; ?Danıştay 12. Dairesinin söz konusu - - - - kararına istinaden yapılacak bir değişiklik bulunmadığı mütalaa edilmektedir.? ifadesine yer verilmiştir.]

YALAN İDDİA ÜÇ

İDDK kararındaki metin bizim için değil diğer işletme personelini bağlar diye bir yalan daha. MEMURLARI GÜVENLİĞİ ŞOFÖRLERİ Mİ KASTEDİYOR DANIŞTAY? İDDK METNİ [sadece hava seyrüsefer faaliyet alanında hizmet verenlerin "maliyetleri tamamen karşılanan personel" kategorisinde olması karşısında, Dairece verilen iptal kararı, bu faaliyet alanında hizmet vermeyen kişilere havacılık tazminatı ödenmesi sonucunu doğurmamaktadır.] 3117 sayılı Cumhurbaşkanı kararında "maliyetleri tamamen karşılanan personel" 1. grup diye anılmaktadır. Danıştay açıkça sadece hava seyrüsefer faaliyet alanında hizmet veren dışında kimsenin bu gruba giremeyeceğini yazmış. Sizin görev tanımlarınız sadece seyrüsefer hizmetlerine yönelik mi? Birim yönetmeliklerini ortaya dökelim mi? Siz de işletme hizmeti görmenize rağmen neden bu madde sizi değil de diğer işletme personelini kapsasın? Yalan konuşuyorsunuz.

Karşı oyları da yazalım İDDK?daki 3 tane hakim tarafından: [Elektronik Daire Başkanlığı bünyesinde, radar, hava seyrüsefer yardımcıları ve hava haberleşme sistemleri hizmetlerinde görevli olan personel olduğu, bu durumda teknik personelin hizmetinin bu grupta yer alabilmesi için eğitimini münhasıran elektronik alanında yapmış olmasının bir zorunluluk olduğu gözetildiğinde, dava konusu Yüksek Planlama Kurulu kararıyla, dayanağı olan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2. maddesinde verilen yetki çerçevesinde, havacılık tazminatı oranları belirlenirken eğitimini münhasıran elektronik alanında yapmış olan personelin, maliyeti tamamen karşılanan personel olarak tespiti şeklinde, teknik personel arasında yapılan ayrımda dayanağı üst hukuk normlarına ve hukuka aykırılık görülmemiştir. Bu nedenle, davalı idarelerin temyiz istemlerinin kabulü ile Daire kararının iptale ilişkin kısmının bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.]

YALAN İDDİA DÖRT

DANIŞTAY ELEKTRİĞE ELEKTRONİK TAZMİNATI VERİN DEDİ YALANI

bu çok büyük yalan. sadece elektronik eğitimi ifadesini iptal etti. sizin ikinci grup olmanızın nedeni elektronik eğitimi değil, hem seyrüsefer hem işletme hizmeti görmeniz. HADİ ALGILARLA PERSONELİ KANDIRDINIZ, PEKİ HUKUKU GUKUK MU SANDINIZ?

YÜZLERCE KARARDA HAKİMLER KOYDULAR ÖNÜNÜZE GERÇEKLERİ

YAZIK Kİ SİZİ DERNEK SANIP PEŞİNİZE TAKILANLARA.

gece gündüz bu yalanlarla kurumu karalıyorsunuz. aynısını bir atsep yapsa bin tane soruşturma açılırdı.

SAKLANAN GERÇEKLER

[ danıştay her ne kadar münhasıran eğitim ibaresini iptal etmiş olsa da ikinci gruptaki oranları iptal etmeyip (kararın 2. maddesi) hukuka uygun bulduğu, - - - yönetmelik uyarınca, anılan birimde çalışanların, hem seyrüsefer hem işletmeciliğe ait görevleri yaptığı, - - - davacının 2. grupta yer almasının ?eğitimini münhasıran elektronik alanında yapmış olmak? şartını sağlamamasından kaynaklanmadığı, birim yönetmeliğinde görüldüğü üzere her iki alanda hizmet sunuyor olması nedenleriyle davanın reddine ]

Ne oldu? Hakimler danıştayı anlamadı mı yoksa? Herkesi aptal mı sanıyorsunuz? Siz diğer çalışanları, Bilirkişi Ol Kah kısaca B O K vasıtasıyla uyuşturup güzel olacak bekleyin ses çıkarmayın diye uyutup kendi geminizi yürütme peşindesiniz.

YENİ YALANLAR: BİZİ REDDEDEN KARARLAR SADECE GERİYE YÖNELİK ÖDEMEYİ REDDETTİ YALANI.

Yazık gerçekler yerine yalanlar ve aldatmalar yolunu seçtiniz. Çok komiksiniz arkadaşlar. O DAVALARDA HEM GERİYE YÖNELİK ÖDEMEYİ İSTEDİNİZ HEM DE ÜST GRUPTAN TAZMİNAT ÖDENMESİNİ İSTEDİNİZ. ikisine de red aldınız. kararlar ortada. ASIP KESİYORSUNUZ ÖRNEK DAVA PAYLAŞTIM. ÇOK ZORLARSANIZ İSTİNAFLARIDA DÖKER PAYLAŞIRIM.

SADECE BİRİNCİ DERECE DEĞİL İSTİNAFLAR DA REDDETTİ DAVALARINIZI

alın size istinaf kararı

[[---Danıştay tarafından 1. grupta yer alan teknik personel açısından eğitimini münhasıran elektronik alanında yapmış olmak şartı iptal edilmekle birlikte, personel maliyeti kısmen karşılanan 2. grupta yer alan tazminat oranlarında hukuka aykırılık görülmediği, personelin maliyetinin karşılanma durumuna göre tazminat oranlarının yine üç grupta sınıflandırıldığı dikkate alındığında, ilgilinin yararlanacağı havacılık tazminatı grubunun tespiti açısından tamamen hava seyrüsefer hizmetinde görev yapıp yapmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu durumda, davacı tarafından, münhasıran hava seyrüsefer hizmetlerinde görev yaptığı iddia edilmişse de, Yüksek Planlama Kurulu kararı ve bu kararı yürürlükten kaldıran 3117 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca hem hava seyrüsefer hem de havalimanı işletmeciliği hizmetlerinde görev alan personele EK-2 sayılı cetvelde yer alan oranlarda havacılık tazminatı ödenmesi gerektiği,

ayrıca davacı tarafından, Danıştay Onikinci Dairesinin iptal kararı gereğince tarafına 1.gruptan havacılık tazminatı ödenmesi gerektiği iddia edilmişse de davacının 2.grupta yer almasının "eğitimini münhasıran elektronik alanında yapmış olmak" şartını sağlamamasından kaynaklanmadığı, başka bir deyişle 1.grupta yer alan tekniker ve teknisyenler için aranan söz konusu şartın iptal edilmesinin, hem hava seyrüsefer hizmetlerine hem de havalimanı işletmeciliğine ait görevleri yapması nedeniyle 2 grupta yer alan davacının 1.grupta değerlendirilmesine yol açmadığı dikkate alındığında,

davacı tarafından, Danıştay Onikinci Dairesinin 24/06/2021 tarih ve E:2019/5765, K:2021/4198 sayılı iptal kararının uygulanarak hak ettiği havacılık tazminatının ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Açıklanan nedenlerle davanın reddine ---]

Açıkça yalan ve aldatma yapıyorsunuz. Bilirkişi Ol Kah kısaca B O K nin sansürü ile oldu bitti peşindesiniz. DAVALARI KAZANMADINIZ. DAVALARI KAZANDIK TİYATROSU YAPIYORSUNUZ. CUMHURBAŞKANLIĞININ TALİMATI YOK SADECE DEĞERLENDİRİN DİYOR. BAKANLIK DAHA ÖNCE MÜTALAA VERDİ VE BU KARARLA TAZMİNAT GRUPLARI DEĞİŞMEZ DİYOR. MAHKEMELER DANIŞTAY KARARINI NASIL OKUYACAĞINIZI SİZE ÖĞRETİYOR. EĞER ALDATMA PEŞİNDE DEĞİLSENİZ EĞER KANDIRMA PEŞİNDE DEĞİLSENİZ KARARLARI MEMURLARLA PAYLAŞSANIZA. TÜM DHMİ OKUSUN VE KARARINI VERSİN.