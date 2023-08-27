Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 21:06
2. İl Dışı Tayin Başvuru Onayı Sorunu

Eşim 2. İl dışı mazeret tayini başvurusu yaptı. Okulu onay veremediğini söylüyor. Başka böyle sorun yaşayan var mıdır? Sorunu çözülen varsa nasıl çözüldüğünü anlatabilir mi?


teachertobe
Memur
27 Ağustos 2023 21:14

Müdürler için sistem yarın açılırmış tam anlamıyla

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