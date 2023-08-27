Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ağustos 2023 21:09
resmi tatil yıllık izin

mesela bu hafta izin aldık 28 ağustos 1 eylül arası. 30 ağustos hafta içine denk geldiği için yıllık izinden 4 gün mü düşülür yoksa memur olduğumuz için sayılmaz 5 gün mü düşülür

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