Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Ağustos 2023 21:24
İstanbul Bölge Trafik
Öncelikle merhaba meslek büyüklerim şeflerim İstanbul'da bölge trafiğe atandım çalışan veya çalışma geçmişi olan abilerimin tavsiyesine ihtiyacım var avantajları dezavantajları nelerdir çalışma sistemi nasıldır ? Şimdiden çok teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mazeret DilekcesiEmekli ikramiyesi Kadınlarla kavga eden polisler08.00-00.00 çalışma saati 1+1Hakkım yenildi dönem kaybetmek istemiyorum acilR46.6geçici görevli olduğum yer mi asli kadrom mu verecek bunuEbys ebys

Sözlük

taşı gediğine koymak 1 vazgeçmek 2 İçinden geleni söyle 3 Asya.00 2 hüdhüd kuşu 1 Bi molada iki nikle iki farklı karakter olmak 2 fikir değiştirmek 2 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 1 bazı şeylerin hiç değişmemesi 1 Tutsak eden cümleler 4

Son Haberler

Doğukan Manço'nun sesini taklit ederek ünlülerden para istedilerBakan Yerlikaya El Cezire'ye konuştuTrabzonspor'un kurucularından Nizamettin Algan hayatını kaybettiKonya'da 1 araçta 35 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiBakanı Özhaseki: Hizmet siyasetini önceliyoruz

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?