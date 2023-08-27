KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


27 Ağustos 2023 21:24
POMEM başvurusu

İyi günler. Kpss 2023 Lisans P3 puan türünden 64 aldım. Bayan. Yeni dönem alımlarında başvuru yapabilir miyim?


murats7
Aday Memur
27 Ağustos 2023 21:30

Başvuru süreci nasıl işliyor? Parkur çalışmaya (kursları varmış) ne zaman başlamak gerekiyor?


Baypar
Şef
27 Ağustos 2023 21:40

Evet başvurabilirsin ancak 31.Dönem pomem alımının ne zaman olacağı şuan için bir netlik kazanmadı.Kimisi Aralık ayı .kimisi mart kimiside 2024 temmuz gibi olacağını söylüyor.Bu yüzden parkura gidip gitmemek sana kalmış.

Kpss puanına gelirsek puanın taban 60 puanı geçtiği için başvurun kabül edilir ancak 10 katı kuralından dolayı mülakatlara çağırılmama ihtimalin buluyor çünkü geçen dönem 66 ile kapatmıştı.

Dediğim gibi şuan hiçbir şey net değil ve erken :)


murats7
Aday Memur
27 Ağustos 2023 22:47

Nasıl yani? Mülakat derken? Parkuru geçtikten sonra sözlü mülakat varmış sanırım. Onu mu kast ediyorsunuz?

Baypar, 1 saat önce

Evet başvurabilirsin ancak 31.Dönem pomem alımının ne zaman olacağı şuan için bir netlik kazanmadı.Kimisi Aralık ayı .kimisi mart kimiside 2024 temmuz gibi olacağını söylüyor.Bu yüzden parkura gidip gitmemek sana kalmış.

Kpss puanına gelirsek puanın taban 60 puanı geçtiği için başvurun kabül edilir ancak 10 katı kuralından dolayı mülakatlara çağırılmama ihtimalin buluyor çünkü geçen dönem 66 ile kapatmıştı.

Dediğim gibi şuan hiçbir şey net değil ve erken :)

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Pomem Kaval Kemiği Ağrısı Olanlar İçin65 puanla pomem ön başvurum kabul edilir miPOMEM başvurusuPomem hakkındaAilesinde adli sicili olup kazanan tadiginiz var mı(lütfen, lütfen cevaplasın):(((POMEM ön sağlıkta psikiyatriden B vermeleri elenme sebebi mi?

Sözlük

motor arıza lambasının yanması 1 çarşamba 1 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 1 robot sophia 1 lokman hekim 2 Memurun namaz sorunsalı 17 Uyum Haftası 1 zümrüd-ü anka kuşu 1 Umut Utku 1 tomateez 1

Son Haberler

Doğukan Manço'nun sesini taklit ederek ünlülerden para istedilerBakan Yerlikaya El Cezire'ye konuştuTrabzonspor'un kurucularından Nizamettin Algan hayatını kaybettiKonya'da 1 araçta 35 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiBakanı Özhaseki: Hizmet siyasetini önceliyoruz

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?