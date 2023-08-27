Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Ağustos 2023 21:25
Maaşlar

Maaşlar iyice eridi. En düşük rütbeli askerin, jandarmanın maaşı sağlıkçıdan, zabıtadan, memurdan düşük olamaz. Umarım tez zamanda düzenleme olur. Diyeceklerim bunlardan ibarettir.

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