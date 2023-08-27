Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


27 Ağustos 2023 21:27
GSB büro personeli hakkında

Arkadaşlar GSB büro personeli alımı ilanında yalnızca Uluslararası İlişkiler bölümü diye belirtmiş, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu olarak başvurmam mümkün müdür?

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