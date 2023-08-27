Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 21:28
İl emri gelmediği takdirde tüm eşler memur-sen den istifa ediyor

Son 2 günleri kaldı


matemkogr
Şef
27 Ağustos 2023 21:47

İl emri gelirse de tüm bekarlar istifa etsin o zaman. Güzel fikir


skramz
Şube Müdürü
27 Ağustos 2023 22:02

Tepki için sürekli sendikalardan istifa ediyorsunuz değişen bir şey olmuyor


Velocıraptor
Genel Müdür
27 Ağustos 2023 22:03

memur-sen: istifa ette göreyim !!!!


ütopikegitimci
Aday Memur
27 Ağustos 2023 22:45
bende istifa edeceğim Türk eğitim senden

Adaletliolmak05
Aday Memur
27 Ağustos 2023 22:51
ederler kesin istifa ederler :)
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