fabrika işçisi

bende düşünmeye başladım. teknik lise mezunuyum o kadar pişmanım gibi fabrika işçilerinin şartlarını görünce. vasıflı işçiler elektrik, kaynak vs gibi 30 bin üstü maaş alıyorlar prim hariç. bayramda bayram ücretleri var. en önemlisi 8 saat vardiya ve 3 günlük istirahat. yemeğe para yok işe gidiş için servis var gerçekten çok iyi şartları allah daha iyi etsin

bende düşünmeye başladım. teknik lise mezunuyum o kadar pişmanım gibi fabrika işçilerinin şartlarını görünce. vasıflı işçiler elektrik, kaynak vs gibi 30 bin üstü maaş alıyorlar prim hariç. bayramda bayram ücretleri var. en önemlisi 8 saat vardiya ve 3 günlük istirahat. yemeğe para yok işe gidiş için servis var gerçekten çok iyi şartları allah daha iyi etsin