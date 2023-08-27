fabrika işçisi

Bakın değerli arkadaşlar, emekli oldum, silzerin abisiyi..Meslekte yenisizin sizler, önunuzde kocamannn bir yaâam sizi bekliyor.Bu meslekte bir adim ileri gidemeyeceğiniz gibi, görevlerin zorluğu, stres vb. sizi her an bir adım geriye götureceğinin garantisini verebilirim.Şu anda bu meslekte aldığın ücret hiç bir şeye yaramaz, risklerinde cabası.Yolunuz yakınken, en.ısa sürede bu meslekten kurtulun, ama islerinizi yoluna koyduktan sonra tabiki.Örneğin en kısa sürede mutlaka ama mutlaka bir yerlerden kurslar alın, en basit mesela Kepçe operatörü kursu, vinç kule operatör kursu gibi, adamların aylıkları Polisin aylığını ona katlar, mesela bu yollarda gorduğunuz, evlerimize pamet servisi yapan kuryeler varya, ben onların bir kaçıyla konuştum, inanın en kötüsü net aylık 25-30 arası para kazanıyor.Emreden yoo, stres yok, gece yarısı cepten arayan yok, bayram seyran kaç gün acaba izin yapabikirim diye düşüncesi hiç yok.Iyi düşünün ona gore kararınızı verin.Bende ilk zamanlar çok bırakmak istedim bu mesleği ama bir türlü cesaret edemedim.Buyuklerimiz dedi işte bi daha bu gibi devlet garantili iş bulamazsın, devlet arkanda frlan filan.Arkadaşlarım esnaflık yaptılar şimdi hepsinin bir kac evi, yazlığı, lüks arabaları felan.Biz ise bi emekli maaşı ve bi tanede iyi kötü araba.
Bakın değerli arkadaşlar, emekli oldum, silzerin abisiyi..Meslekte yenisizin sizler, önunuzde kocamannn bir yaâam sizi bekliyor.Bu meslekte bir adim ileri gidemeyeceğiniz gibi, görevlerin zorluğu, stres vb. sizi her an bir adım geriye götureceğinin garantisini verebilirim.Şu anda bu meslekte aldığın ücret hiç bir şeye yaramaz, risklerinde cabası.Yolunuz yakınken, en.ısa sürede bu meslekten kurtulun, ama islerinizi yoluna koyduktan sonra tabiki.Örneğin en kısa sürede mutlaka ama mutlaka bir yerlerden kurslar alın, en basit mesela Kepçe operatörü kursu, vinç kule operatör kursu gibi, adamların aylıkları Polisin aylığını ona katlar, mesela bu yollarda gorduğunuz, evlerimize pamet servisi yapan kuryeler varya, ben onların bir kaçıyla konuştum, inanın en kötüsü net aylık 25-30 arası para kazanıyor.Emreden yoo, stres yok, gece yarısı cepten arayan yok, bayram seyran kaç gün acaba izin yapabikirim diye düşüncesi hiç yok.Iyi düşünün ona gore kararınızı verin.Bende ilk zamanlar çok bırakmak istedim bu mesleği ama bir türlü cesaret edemedim.Buyuklerimiz dedi işte bi daha bu gibi devlet garantili iş bulamazsın, devlet arkanda frlan filan.Arkadaşlarım esnaflık yaptılar şimdi hepsinin bir kac evi, yazlığı, lüks arabaları felan.Biz ise bi emekli maaşı ve bi tanede iyi kötü araba.