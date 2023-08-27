Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 21:36
Eş durumu ile alakalı

Bir öğretmen, diyanette Fahri (geçici) kuran kursu öğreticisi olan eşinin yanına eş durumu yapabilir mi?

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