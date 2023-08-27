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Editörler : **sude**


27 Ağustos 2023 21:47
aöf bilgisayar programcılığı okumak mantıklı mı1?

merhaba arkadaşlar böte mezunuyum 2019. atanamadım . bugünlerde ıt tester lık için kurs aldım. ilanlara bakıyorum. ilanların bir çoğunda bilgisayar programcılığı ya da bilgsayar mühendisliği istiyorlar. sizce böte üzerine bilgisayar programcılığı okumak mantıklı mı? okusam ikinci üniversite olarak hangi üniversite de okumalıyım? istanbul?atatürk?anadolu?

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