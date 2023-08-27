Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Ağustos 2023 21:50
istanbul çevik kuvvet terör parası yatmıyor?

Çevik kuvvete terör parası yatırılmayacak diye balon veya gerçek haberler dolaşıyor ve hala yatırılmadı terör parası nedir ne değildir bilen var mı ? Kimse bişey demiyor


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
27 Ağustos 2023 21:55
ayın 15 inde yatmadı mı operasyon paran

ugurbaba10
Aday Memur
27 Ağustos 2023 22:25

Yatmadı hala bekliyoruz

siyahbeyaz88, 59 dk. önce
ayın 15 inde yatmadı mı operasyon paran
Toplam 2 mesaj

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