Mazeret durumunun il ici tayine etkisi hakkında

Hali hazırda 11 senedir aynı ilçede görev yapıyorum ve il merkezine yakın bir ilceye 272 puanla tayinim gerçekleşmiyor. Öncelik mazerete veriliyor. Aslinda önce il ici yapılmalı bizim boşalttigimiz kadrolara da il dışından gelenler gelmeli. madem mazeret uzak ilçeye de gelebilir. Sonuçta benim de bir ailem var ve günde 80km yol yapıyorum 11 senedir. İl dışında 100 puanla geliyor il normuna geçiyorlar. Mazeret iki taraflı olmalı, önemli olan aile birliği ise batıdan doğuya da gidilmeli. Demek istediğim iki tarafta ogretmense istek yalnizca iki taraflı kabul edilmeli. Hangi ilde boşluk varsa oraya eşlerden biri gönderilmeli.

Hali hazırda 11 senedir aynı ilçede görev yapıyorum ve il merkezine yakın bir ilceye 272 puanla tayinim gerçekleşmiyor. Öncelik mazerete veriliyor. Aslinda önce il ici yapılmalı bizim boşalttigimiz kadrolara da il dışından gelenler gelmeli. madem mazeret uzak ilçeye de gelebilir. Sonuçta benim de bir ailem var ve günde 80km yol yapıyorum 11 senedir. İl dışında 100 puanla geliyor il normuna geçiyorlar. Mazeret iki taraflı olmalı, önemli olan aile birliği ise batıdan doğuya da gidilmeli. Demek istediğim iki tarafta ogretmense istek yalnizca iki taraflı kabul edilmeli. Hangi ilde boşluk varsa oraya eşlerden biri gönderilmeli.