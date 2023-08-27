Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 21:56
Mazeret durumunun il ici tayine etkisi hakkında
Hali hazırda 11 senedir aynı ilçede görev yapıyorum ve il merkezine yakın bir ilceye 272 puanla tayinim gerçekleşmiyor. Öncelik mazerete veriliyor. Aslinda önce il ici yapılmalı bizim boşalttigimiz kadrolara da il dışından gelenler gelmeli. madem mazeret uzak ilçeye de gelebilir. Sonuçta benim de bir ailem var ve günde 80km yol yapıyorum 11 senedir. İl dışında 100 puanla geliyor il normuna geçiyorlar. Mazeret iki taraflı olmalı, önemli olan aile birliği ise batıdan doğuya da gidilmeli. Demek istediğim iki tarafta ogretmense istek yalnizca iki taraflı kabul edilmeli. Hangi ilde boşluk varsa oraya eşlerden biri gönderilmeli.

melcea
Genel Müdür
27 Ağustos 2023 22:02

Zaten once il ici yapiliyor, sonra il disi yapiliyor. En son da mazeret atamasi yapiliyor. Kaldi ki doguya gitmek isteyen de gidemiyor. Kac kisi yazdi doguya gitmek istiyorum tek kontenjan acilmadi es durumunda diye. Iki tarafli istek kismi mantikli aslinda. Ne taraf uygunsa orada bir araya gelelim denebilir.


matemkogr
Şef
27 Ağustos 2023 22:05

Kesinlikle öyle.. İkisi de öğretmense eş durumu için başvuruyu genel alacaksın hangi ile talep daha az hangi okulda boş norm varsa tayini yapacaksın. Ya da hangisi daha kötü hizmet bölgesindeyse oraya alacaksın tayinini.

Zorunlu hizmete tabi memur eşi öğretmen için il emri verilir yine eşi nereye o oraya olacak şekilde. Eşi rotasyonla doğuya gidince öğretmen olan batıda kalmayacak ve onunla doğuya gidecek.

Eş memur değilse özel sektörde ise o zaman işkurdaki veya farklı platformlardaki iş ilanlarına bakılacak uygun iş varsa eş durumu için başvuru alınmayacak. Uygun iş olmaması durumunda istisna yapılacak.


serkan2pac
Aday Memur
27 Ağustos 2023 22:06
Sanirim yanlis yazdim. Il ici mazeret önce yapılsın
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