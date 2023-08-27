hocam peki kontenjan açılmayan ya da tek tercih olanlar ne yapacak tek tercih benim mesela 2 otobüs bir gemiyle toplam 3 saatte giderim açılan yere

hocam peki kontenjan açılmayan ya da tek tercih olanlar ne yapacak tek tercih benim mesela 2 otobüs bir gemiyle toplam 3 saatte giderim açılan yere