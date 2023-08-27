Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 21:59
İl Emri

Arkadaşlar il emri hakkında eğitim gücü sen başkanı oğuz özat yine tweet attı.Bakanlıktan il emri olmasa dahi durumun çözümüne yönelik çaılşma olduğu bilgisinin verildiği bildirdi.Gerekli yerlere mesaj atmaya twet atmaya devam edilmeli.Ve en ciddi uyarım tercih yapılabilecek okul olanlar en az bir tanede olsa tercih yapmalı çünkü geçen sene risk alıp hiç tercih yapmayan merkeze tercih yapan ilçeye gitti bunun önüne geçilmeye çalışılıyor tarzında haberler var.


alivelikonyalı
Aday Memur
27 Ağustos 2023 22:14

Uydurma söylenti inanmayın, il emri verilecek


memurbey44
Aday Memur
27 Ağustos 2023 22:17

Nasıl bu kadar net konuşabiliyorsunuz.

alivelikonyalı, 40 dk. önce

Uydurma söylenti inanmayın, il emri verilecek


juvems
Aday Memur
27 Ağustos 2023 22:20

Insallah 2016 da yaptıkları gibi resen uzak ilçelere ve o ilçelerin köylerine atama yapmazlar.


teachertobe
Memur
27 Ağustos 2023 22:26

Uydurma falan değil adam sendika başkanı ve yetkililerle olan son görüşmelerini aktarıyor

alivelikonyalı, 40 dk. önce

Uydurma söylenti inanmayın, il emri verilecek


sinemkaratas
Aday Memur
27 Ağustos 2023 22:30
hocam peki kontenjan açılmayan ya da tek tercih olanlar ne yapacak tek tercih benim mesela 2 otobüs bir gemiyle toplam 3 saatte giderim açılan yere

teachertobe
Memur
27 Ağustos 2023 22:33

Kontenjan açılmayanlar için bir problem olmayacak bence sonuçta ellerinde olan bir şey değil. Ama bir tercih bile varsa bilemiyorum haklısınız eminim çok zordur gitmesi bana da 2 tane çok uzak köy okulu açıldı ama yazdım mecburen

sinemkaratas, 24 dk. önce
hocam peki kontenjan açılmayan ya da tek tercih olanlar ne yapacak tek tercih benim mesela 2 otobüs bir gemiyle toplam 3 saatte giderim açılan yere

juvems
Aday Memur
27 Ağustos 2023 22:35

Arkadaşlar bize ancak il emri yarar.


sinemkaratas
Aday Memur
27 Ağustos 2023 22:35
anladım hocam hlben Çanakkale'ye gitmek istiyorum branşın coğrafya 10 yıllık öğretmenim doğuyu bitirdik eşim polis 2 cocuklgum var biri 1.5 yaşında yani en kötü ücretsiz izin alıp dava acacagim çünkü iller arası görevlendirme için geçen yıl başvuru yapanlar vardı olumsuz oldu
teachertobe, 21 dk. önce

Kontenjan açılmayanlar için bir problem olmayacak bence sonuçta ellerinde olan bir şey değil. Ama bir tercih bile varsa bilemiyorum haklısınız eminim çok zordur gitmesi bana da 2 tane çok uzak köy okulu açıldı ama yazdım mecburen

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